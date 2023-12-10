Китайская береговая охрана повредила корабль флота Филиппин водомётами

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В Южно-Китайском море военнослужащие береговой охраны Китая использовали водомёты против филиппинских кораблей и серьёзно повредили один из них. Инцидент произошёл в районе спорной территории в районе архипелага Спратли (Наньша).
Как сообщает телеканал GMA News, китайские пограничники облили водой три катера, осуществлявших доставку продукции и ротацию личного состава на военном корабле Sierra Madre. Это судно было передано Филиппинам американцами в 1976 году, а в 1999 году его намеренно посадили на мель в районе островов Спратли, чтобы использовать в качестве военной базы. Китай же считает эту территорию своей и требует отбуксировать корабль, угрожая сделать это самостоятельно вместе с моряками.
По сообщению телеканала, в результате водной атаки у одного из филиппинских катеров оказался серьёзно поврежден двигатель и система навигации. Кроме того, филиппинцы обвиняют Китай в применении акустических систем направленного действия, из-за чего многие члены экипажа на катерах почувствовали себя плохо.
Китай в свою очередь обвинил Филиппины в том, что экипаж одного из кораблей стал совершать рискованные манёвры и после резкого разворота преднамеренно допустил столкновение с катером береговой охраны КНР, который совершал регулярное и законное плавание. Судно получила повреждения и вся ответственность за инцидент целиком лежит на филиппинской стороне, считают китайцы.
Кроме угрожающей ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, палестино-израильского конфликта, жестокого и кровопролитного противостояния на Украине, в мире из-за территориальных споров может возникнуть еще один очаг напряжённости. Интересно, что на Филиппинах даже Южно-Китайское море называют Западно-Филиппинским.
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По сообщению телеканала, в результате водной атаки у одного из филиппинских катеров оказался серьёзно поврежден двигатель и система навигации. Кроме того, филиппинцы обвиняют Китай в применении акустических систем направленного действия, из-за чего многие члены экипажа на катерах почувствовали себя плохо.
Кроме угрожающей ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, палестино-израильского конфликта, жестокого и кровопролитного противостояния на Украине, в мире из-за территориальных споров может возникнуть еще один очаг напряжённости. Интересно, что на Филиппинах даже Южно-Китайское море называют Западно-Филиппинским.
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Александр Бойцов