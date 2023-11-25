Китай вытеснил эсминец ВМС США, незаконно проникший в его территориальные воды

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Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды КНР. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая.
Отмечается, что американское военное судно вошло в территориальные воды Китая в районе островов Сиша в Южно-Китайском море.
Для вытеснения эсминца США китайские ВМФ и ВВС производили мониторинг движения судна и отправляли предупреждения его экипажу.
Старший полковник южного боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что проникновение американского эсминца в территориальные воды КНР говорит о намерениях Вашингтона произвести милитаризацию Южно-Китайского моря и совершить морскую гегемонию.
Напомним, что Китай уже несколько десятилетий ведёт споры со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, касаемо принадлежности архипелага Сиша и ряда других островов. На их шельфе были обнаружены залежи углеводородов. В споре участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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Для вытеснения эсминца США китайские ВМФ и ВВС производили мониторинг движения судна и отправляли предупреждения его экипажу.
Напомним, что Китай уже несколько десятилетий ведёт споры со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, касаемо принадлежности архипелага Сиша и ряда других островов. На их шельфе были обнаружены залежи углеводородов. В споре участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
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Анастасия Чинкова