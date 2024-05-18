Стало известно об ультиматуме Путина Лондону

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Британии о праве наносить удары оружием Лондона по российским регионам. Об этом информирует Sohu.
Отмечается, что российский лидер четко обозначил, чем обернутся британские провокации. Согласно информации издания, Путин заставил Британию снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил.
Примечательно, что примерно в это же время на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
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Примечательно, что примерно в это же время на вооружение была принята баллистическая ракета «Булава».
Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.
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Екатерина Коршунова