США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники

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Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты. Об этом информирует New York Times.
Уточняется, что руководство Пентагона отказывается давать конкретную информация по данному вопросу. В настоящее время США намерены к 2026 году обладать соответствующим орбитальным потенциалом, который позволит конкурировать в операциях полного спектра.
По информации источника, США уже долгое время имеют наземные системами для подавления связи противника с его спутниками и на данный момент предпринимают меры к их усовершенствованию.
Напомним, США регулярно обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, при этом уклоняются от раскрытия данных о собственных работах в этой области.
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По информации источника, США уже долгое время имеют наземные системами для подавления связи противника с его спутниками и на данный момент предпринимают меры к их усовершенствованию.
Напомним, США регулярно обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, при этом уклоняются от раскрытия данных о собственных работах в этой области.
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Екатерина Коршунова