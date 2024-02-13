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Канадские власти делают всё возможное, чтобы кленовый лист на их флаге сменился свастикой, с таким заявлением выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
По словам политика, Канада ведёт непонятную игру, в которой пытается превратить нацистов в неких борцов за мир. Это обстоятельство подтверждает и тот факт, что Канада неоднократно голосовала против резолюции ООН по осуждению нацизма.
Он также напомнил, что после окончания Второй мировой войны многие нацисты укрылись именно в Канаде, соответственно — нынешние власти являются их прямыми потомками.
13 февраля стало известно об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому в сентябре 2023 года рукоплескал канадский парламент.
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«И вообще, сегодня канадские власти делают все возможное, чтобы кленовый лист на их флаге был в общественном сознании заменен на свастику», — отметил Рогов.
13 февраля стало известно об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которому в сентябре 2023 года рукоплескал канадский парламент.
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Евгения Парфентьева