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Канада отказалась выдавать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском МИД.
«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — сообщил источник СМИ.
Имя Гунько стало известно после визита украинского президента Владимира Зеленского в парламент Канады в сентябре 2023 года. Помимо прочих гостей, на заседание пригласили 98-летнего ветерана, которого представили как человека, сражавшегося в рядах украинской армии против русских. После его представления весь парламент Канады поднялся и осыпал его аплодисментами.
После этого в России на Гунько возбудили уголовное дело и потребовали его экстрадиции.
Но, как мы видим, в экстрадиции России нациста Канада отказала.
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Евгения Парфентьева