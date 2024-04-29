КНР выразила беспокойство из-за планов Японии ужесточить экспорт полупроводников

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Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
В заявлении китайской стороны отмечается, что КНР обеспокоена из-за планов японского правительства по введению контроля над экспортом полупроводников и других связанных с ними товаров. Отмечается, что данные меры, которые предложены Японией, окажут серьезное влияние на нормальный торговый обмен между компаниями двух государств и нанесут ущерб «стабильности глобальной цепочки поставок».
Минкоммерции КНР подчеркнуло, что полупроводниковая отрасль — это высоко глобализированная отрасль. Уточняется, что КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов организаций.
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Екатерина Коршунова