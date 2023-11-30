Коломойский через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины

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Бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием отменить решение о лишении его гражданства Украины. Об этом сообщает УНИАН.
В исковом заявлении адвокаты олигарха потребовали отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Игоря Коломойского утратившим гражданство Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».
В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.
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Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».
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Диана Аванесян