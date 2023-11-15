Комиссия Конгресса США: Китай решил не отдаляться от России

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Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности в докладе, который предоставили в Конгресс США, заявила о решении КНР не отдаляться от РФ, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте комиссии.
В докладе специалисты отметили, что дружественные отношения Китая с Россией уже привели КНР к определенным проблемам с партнерами, в первую очередь европейскими, однако, Пекин принял стратегическое решение сохранять отношения с Москвой.
К тому же, по мнению авторов доклада, своими отношениями с Россией Китай демонстрирует Соединенным Штатам непосредственное стратегическое единство, направленное конкретно против них.
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«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», - отметили аналитики в докладе.
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Евгения Парфентьева