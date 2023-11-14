Политолог Шафир опроверг склонение КНР перед США на фоне приезда СИ в Штаты

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Политолог-международник Тимур Шафир заявил, что приезд китайского лидера Си Цзиньпина в США для встречи с американским президентом Джо Байденом вовсе не является признаком того, что Китай склонился перед Штатами.
«Если посмотреть на подоплёку этой будущей встречи, Си Цзиньпин едет туда с конкретными целями, которые для него вполне достижимы. Он едет в США как представитель одной из сверхдержав мира. Этот визит по значимости и эпохальности можно сравнить с поездкой 37-го американского президента Ричарда Никсона в СССР или визитом Леонида Брежнева в США», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафир.
Тем временем американская сторона назвала целью приезд китайского лидера стабилизацию контактов и предотвращение скатывания к возможному конфликту.
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Мелисса Тимофеева