Конфликт на Украине завершится освобождением РФ новых территорий, пишут СМИ

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Специальная военная операция на Украине освобождением РФ новых территорий. Такое заявление сделал обозреватель Питер ван Бурен в материале для The American Conservative.
По словам Бурена, исход конфликта будут решать Соединенные Штаты и Россия по примеру 2014 года. Это значит, что Украине придется отказаться от вступления в НАТО и потерять часть территорий.
«Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО», – поделился мнением Бурен.
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Алина Юрчак