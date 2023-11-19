В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией

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В городе Лаппеенранта на финско-российской границе прошел митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов.
Аналогичное событие состоялось и в Ювяскюле, сообщает телерадиокомпания Yle.
По данным Yle, около 200-300 человек выступили на митинге в Лаппеенранте, требуя от правительства Финляндии открыть хотя бы один из пунктов на юго-востоке страны.
18 ноября ситуация на КПП «Вартиус» обострилась, когда пограничная служба Финляндии временно приостановила его работу из-за перегрузки. Причиной стало прибытие 67 просителей убежища, что привело к перегрузке пункта.
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По данным Yle, около 200-300 человек выступили на митинге в Лаппеенранте, требуя от правительства Финляндии открыть хотя бы один из пунктов на юго-востоке страны.
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Артем Кузьмин