Конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе

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Нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля следующего года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В проекте оборонного бюджета США на будущий финансовый год говорится, что профильный комитет палаты представителей обеспокоен из-за недавней информации о новом российском оружии. Отмечается, что данное оружие якобы будет размещено в космосе и с помощью ядерного взрыва сможет ликвидировать орбитальные спутники США.
Примечательно, что российская сторона отрицает такую возможность.
Ранее сообщалось, что власти РФ «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.
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Примечательно, что российская сторона отрицает такую возможность.
Ранее сообщалось, что власти РФ «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе.
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Екатерина Коршунова