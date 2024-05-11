Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта

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Посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Посол назвал этот возможный политический процесс нереальным в настоящее время. Егер отметил, что в Североатлантическом альянсе имеется консенсус по вопросу вступления Украины в блок, однако сейчас усилия стран-участниц направлены только на поддержку Киева на поле линии боевого соприкосновения.
Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.
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Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.
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Екатерина Коршунова