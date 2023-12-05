Конгресс США при новом спикере не одобрил ни одного пакета помощи Киеву

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Конгресс Соединенных Штатов Америки после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине. Об этом сообщает РАИ Новости.
Отмечается, что дату рассмотрения законопроекта о финансовой помощи Украине все еще не утвердили.
До этого глава США Джо Байден запросил 106 млрд долларов в качестве помощи Украине и Израилю, но получив поддержки в Конгрессе. При этом, глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги является частью ранее одобренных средств.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в случае отсутствия денег для поставок вооружения Киеву, Штаты окажутся не в состоянии продолжать поставлять оружие.
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Алина Юрчак