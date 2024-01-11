Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и сказала, что Трамп вызвал эрекцию

Фото: сайт Кремля
Член Палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал оговорилась и заявила, что экс-президент США Дональд Трамп вызвал эрекцию, чем довела зал заседаний до истерики. Она хотела произнести словосочетание «вызвал бунт», но вместо insurrection (бунт, восстание) произнесла созвучное erection.
Это случилось во время её речи на одном из заседаний нижней палаты Конгресса, когда она предложила законодателям вспомнить о «возмутительных событиях, которые никогда не случались прежде», намекая на возможное участие Трампа в организации беспорядков и бунта у Белого дома. Вот тут-то и произошла забавная оговорка, передаёт Life.
К чести Джаяпал, она не растерялась, быстро поправила саму себя и посмеялась вместе со всем залом.
Видео забавного конфуза парламентария опубликовано в социальных сетях и пользуется успехом среди пользователей.
Читайте также:
Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки
«Явка с повинной»: Рогов указал на позорную оговорку Зеленского
Байден не сумел правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
К чести Джаяпал, она не растерялась, быстро поправила саму себя и посмеялась вместе со всем залом.
«Давайте обсудим тот факт, что президент Трамп вызвал эрекцию... Возможно, и её тоже!», — рассмеялась конгрессвумен вместе со всей аудиторией, осознав смысл сказанного.
Видео забавного конфуза парламентария опубликовано в социальных сетях и пользуется успехом среди пользователей.
Читайте также:
Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки
«Явка с повинной»: Рогов указал на позорную оговорку Зеленского
Байден не сумел правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
Александр Бойцов