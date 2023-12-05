Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки

Фото: сайт Белого дома
Оговорка президента США Джо Байдена в ходе церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов». Об этом пишет Newsweek.
В публикации отмечается, что Байден во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру поздравлял рэпера Куин Латифу, заявив: «Она получила премию «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг». Так, американский лидер перепутал название премии «Эмми» со словом enemy (по-русски враг – ред.).
Осознав ошибку, Байден под смех публики повторил слово «враг» и добавил: «Это же я».
Национальный комитет Республиканской партии разместил видео с оговоркой Джо Байдена в соцсети X, где ролик получил множество комментариев.
«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — написал пользователь с ником Jay Baker.
«Лучше, чем сказать «клизма» (по-английски еnema. – ред.)!», — пошутил JJ.
«Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??», — добавил RA224.
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Осознав ошибку, Байден под смех публики повторил слово «враг» и добавил: «Это же я».
«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — написал пользователь с ником Jay Baker.
«Лучше, чем сказать «клизма» (по-английски еnema. – ред.)!», — пошутил JJ.
«Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??», — добавил RA224.
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Диана Аванесян