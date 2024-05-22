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Король Бахрейна прибудет в Россию по приглашению Путина

Король Бахрейна приедет в Россию для переговоров в среду
22 мая 2024, 10:30
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибудет в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает государственное агентство BNA.


Отмечается, что визит лидера состоится в среду, 22 мая. В ходе встречи с Путиным будут проведены переговоры, посвящённые двустороннему сотрудничеству, развитию региональной и международной ситуации.

Кроме того, на переговорах будет затронута тема результатов 33-го арабского саммита, прошедшего в Бахрейне 16 мая. По итогам этой встречи арабские лидеры приняли декларацию с призывом разместить в секторе Газа международных миротворцев. Они будут находиться там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.

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#политика
В Финляндии высказались об идее Минобороны РФ по уточнению госграницы
Глава МИД Валтонен: Финляндия прорабатывает детали по обновлению госграниц
22 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Финляндии «прорабатывает детали» после предложения Минобороны России обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря. Об этом сообщила глава финского ведомства Элина Валтонен.
Во вторник, 21 мая, Минобороны РФ предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Данная мера обоснована тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что не позволяет точно определить внешнюю границу её внутренних морских вод. В данный момент соответствующий нормативный акт находится на стадии подготовки и должен вступить в силу в январе 2025 года.

Валтонен отметила, что Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, включая их пересмотр. Она выразила надежду на то, что Россия будет действовать в соответствии с положениями этого документа.

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#мид
#оон
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В СВР указали на стремления США подключиться к расследованию покушения на Фицо
22 мая 2024, 10:08

Фото: iStock/rarrarorro

Тотально-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору, на что указывает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
В ведомство поступили сведения о том, что к расследованию покушения стремятся подключиться госорганы США. Это необходимо для того, чтобы направить дело в выгодное для них русло, а именно, предотвратить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного внешнего следа в этом инциденте.

Для достижения этой цели Соединённые Штаты совместно с их союзниками в Европе настойчиво пытаются утвердить версию о том, что покушение совершил преступник-одиночка, недовольный снижением уровня демократии в Словакии.

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#роберт фицо
#сша
#расследование
#политика
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NRK: Норвегия официально признала независимость Палестины
22 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/zefart

Норвегия официально признала независимость Палестинского государства, об этом сообщает NRK со ссылкой на заявление премьер-министра и главы МИД королевства на пресс-конференции.
Уточняется, что решение вступит в силу 28 мая.

Норвегия стала десятым государством-членом Европейского союза, которое признало независимость Палестинского государства.

Ранее газета Politico сообщала, что 22 мая государственность Палестины могут признать Норвегия, Ирландия и ещё одна европейская страна. Предположительно, с таким заявлением могут выступить Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#палестина
#евросоюз
#норвегия
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В ЕС обсудят препятствия, которые мешают блоку отказаться от газа РФ
Reuters: страны ЕС хотят оценить последствия ограничений на импорт газа из РФ
22 мая 2024, 09:09

Фото: iStock/sinonimas

Бельгия, Франция и Германия попросили ЕК оценить последствия введения ограничительных мер, которые затронут импорт СПГ из РФ. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что в европейских столицах хотят понять, не пострадает ли их экономика сильнее российской.

Собеседник агентства отметил, что для подготовки 14 пакета антироссийских санкций нужно еще несколько недель, но в Брюсселе хотят, чтобы он был принят до того, как председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Отмечается, что Будапешт выступает против. Ранее Венгрия пыталась заблокировать помощь Киеву. Собеседник признал, что подготовка пакета будет сложной.

Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.

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#польша
#ес
#финляндия
#запад
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22 мая три европейские страны могут признать государственность Палестины
Politico: Три страны Европы, включая Ирландию и Норвегию, признают Палестину
22 мая 2024, 09:04

Фото: iStock/Cineberg

22 мая три европейских государства могут признать независимость Палестины, об этом пишет Politico.
По информации газеты, о независимости Палестины могут заявить Ирландия и Испания. Третьей страной может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях.

Вероятнее всего, пишет Politico, к Мадриду и Дублину сегодня присоединится Осло, а остальные страны объявят о своем решении позднее.

Россия неоднократно призывала к признанию независимого Палестинского государства. Владимир Путин объяснил, почему принять такое решение необходимо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#палестина
#испания
#бельгия
#норвегия
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«Политическое мошенничество»: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент
Володин: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент
22 мая 2024, 08:47

Фото: Официальный сайт Кремля

Америка всегда использовала МУС как инструмент достижения своих целей. Схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
По словам Володина, использование таких институтов, как МУС, ПАСЕ, Европарламента было «удобным» для Америки. Для них неприемлемо, когда упомянутые «карманные структуры» не следуют воле гегемона, написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает интерес в контексте готовности применять санкции.

Россия запустила в космос противоспутниковое оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#космос
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#оружие
#радио
#дмитрий песков
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В Японии указали на изменение вьетнамской позиции по Украине
JB Press: Приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России
22 мая 2024, 08:24

Фото: Официальный сайт Кремля

Приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Вьетнам говорит об изменении вьетнамской позиции по конфликту на Украине, об этом пишет японское издание JB Press.
В марте 2024 года генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг пригласил Владимира Путина посетить Вьетнам.

Как пишет JB, Вьетнаму по опыту войны с США известно, что исход подобных сухопутных конфликтов определяется количеством личного состава, а также моральным духом военнослужащих. Именно поэтому сейчас Вьетнам сменил свою нейтральную позицию по украинскому конфликту на веру в победу России.

Как отмечает автор статьи, вьетнамское руководство осознало, что нейтральная позиция вредит интересам страны. На фоне ухудшения отношений с США Вьетнам окончательно выбрал сторону России и пригласил Владимира Путина в страну с официальным визитом.

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#сша
#россия
#украина
#вьетнам
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Россия запустила в космос противоспутниковое оружие
Пентагон: США считают, что РФ запустила на орбиту противоспутниковый аппарат
22 мая 2024, 06:54

Фото: istock / forplayday

В Америке предполагают, что РФ запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Патрик Райдер отметил, что по оценкам Пентагона, Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием. По его словам, он способен атаковать иные спутники на низкой орбите. Райдер добавил, что на той же орбите находятся «американский правительственный спутник», а также пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом.

Ранее посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в которой сказано, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».

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Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами
Постпредство России: ЕС придется вернуть украденные российские активы
22 мая 2024, 05:31

Фото: istock / sinonimas

Европейский союз рано или поздно должен будет вернуть украденные российские активы. Об этом заявили в постоянном представительстве России при Евросоюзе, передает РИА Новости.
Как считают дипломаты, Евросоюз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных активов России. В первую очередь это может повлиять на экономики государств-членов блока, отметили они.

«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — заявили в постпредстве.
Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#евросоюз
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