Король Бахрейна прибудет в Россию по приглашению Путина

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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибудет в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщает государственное агентство BNA.
Отмечается, что визит лидера состоится в среду, 22 мая. В ходе встречи с Путиным будут проведены переговоры, посвящённые двустороннему сотрудничеству, развитию региональной и международной ситуации.
Кроме того, на переговорах будет затронута тема результатов 33-го арабского саммита, прошедшего в Бахрейне 16 мая. По итогам этой встречи арабские лидеры приняли декларацию с призывом разместить в секторе Газа международных миротворцев. Они будут находиться там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.
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Анастасия Чинкова