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Путин выразил соболезнования после гибели Раиси

Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа
20 мая 2024, 11:16
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», — написано в телеграмме.

Путин отметил, что вся жизнь Раиси была посвящена служению Родине. По словам президента России, он внес неоценимый вклад в развитие отношений между РФ и Ираном.



«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — говорится в телеграмме.

Российский лидер, пожелал народу Ирана душевной стойкости перед лицом невосполнимой утраты, а также передал слова искреннего сочувствия родным и близким.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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