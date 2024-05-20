Путин выразил соболезнования после гибели Раиси

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Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», — написано в телеграмме.
Путин отметил, что вся жизнь Раиси была посвящена служению Родине. По словам президента России, он внес неоценимый вклад в развитие отношений между РФ и Ираном.
«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — говорится в телеграмме.
Российский лидер, пожелал народу Ирана душевной стойкости перед лицом невосполнимой утраты, а также передал слова искреннего сочувствия родным и близким.
Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Дарья Осипова