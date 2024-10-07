Король Великобритании Карл III решил приостановить лечение от рака

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Врачи короля Великобритании Карла III разрешили ему ненадолго приостановить лечение от рака из-за рабочей поездки в Австралию. Об этом сообщает Daily Mail.
75-летний король собрался прервать процедуры ради важного официального визита в Австралию, который состоится 18 октября. Монарх планирует посетить Сидней и Канберру, после чего он отправится в островное государство Самоа в южной части Тихого океана, где будет участвовать во встрече глав правительств Содружества наций.
Карл III продолжит курс лечения до вылета, а затем возобновит процедуры, как только вернется в Великобританию.
Напомним, у британского правителя диагностировали рак в феврале этого года после операции на простате. Вид и стадия рака не называются.
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Карл III официально провозглашён королём Великобритании
Карл III продолжит курс лечения до вылета, а затем возобновит процедуры, как только вернется в Великобританию.
Напомним, у британского правителя диагностировали рак в феврале этого года после операции на простате. Вид и стадия рака не называются.
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Екатерина Коршунова