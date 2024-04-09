Костюков: саровский ядерный центр обеспечит суверенитет РФ в атомной сфере

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Саровский ядерный центр продолжит работать в направлении создания научно-технологического задела для обеспечения суверенитета России в сфере атома. Такое заявление сделал директор центра, Герой России Валентин Костюков на открытии конференции по истории отечественного атомного проекта.
«Сегодня ключевым элементом является технологический суверенитет, который в конечном итоге реализуется в рамках нашей деятельности — именно технологический суверенитет, создание критически важных наукоемких технологий и организация производства в стратегически значимых отраслях промышленности», — уверен Костюков.
Он пояснил, что речь идет о работах, которые создают научно-технологический задел на несколько десятилетий вперёд. При этом особую роль в данном вопросе играет талантливая молодёжь, для которой в Саровском ядерном центре созданы все необходимые условия.
Кроме того, Костюков заявил, что ядерный центр справится со всеми задачами, которые поставило государство в рамках обеспечения укрепления технологического суверенитета России.
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