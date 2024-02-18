Путин отметил особый вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул значительный вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета страны.
«Имеет огромное значение участие „Газпрома“ в укреплении технологического суверенитета России. Компания активно сотрудничает с научными коллективами и предприятиями в различных сферах, включая энергетическое машиностроение, металлургию, строительство и многие другие», — отметил Путин.Президент также поздравил коллектив компании с юбилеем, подчеркнув, что «Газпром» работает на благо страны, обеспечивая ее энергетическую безопасность и достигая высоких результатов.
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Артем Кузьмин