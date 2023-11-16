«Кто-то в это верит?»: В Британии признались в сомнениях о победе ВСУ

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В мире возрастают сомнения по поводу возможностей Украины победить в конфликте, об этом пишет британское издание The Financial Times.
«Кто реально верит в то, что Киев сможет «вернуть» территории?», - задался волнующим многих вопрос автор статьи.
В FT также отметили, что на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, тема Украины ощутимо сильно стала забываться и уходить на второй план. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».
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