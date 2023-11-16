Зеленский: Конфликт на Украине нужно завершать, а не замораживать

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране необходимо завершить, а не замораживать, об этом он сообщил во время пресс-конференции с африканскими журналистами.
«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
По мнению украинского лидера, конфликт на Украине может быть завершён абсолютно разными способами, однако, он надеется сделать это на условиях Киева.
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