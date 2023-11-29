Кулеба сравнил страны Европы со стадом слонов

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Евросоюза со стадом мудрых слонов, которые защищают Киев из-за стадного инстинкта. Об этом он заявил на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, видео с пресс-конференции после которой выложено на официальном сайте Еврокомиссии.
«Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга <...> Все правильные слоны на нашей стороне», — объяснил глава украинской дипломатии, отвечая на вопрос журналистки, которая сравнила усталость ЕС от украинских событий со «слоном в комнате», которого все видят, но предпочитают о нём не говорить.По словам Кулебы, Украина уже является членом стада, и теперь остальные государства будут защищать Киев настолько же сильно, насколько он вкладывается в их безопасность.
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