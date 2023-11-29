Кулеба сравнил страны Европы со стадом слонов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Евросоюза со стадом мудрых слонов, которые защищают Киев из-за стадного инстинкта. Об этом он заявил на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, видео с пресс-конференции после которой выложено на официальном сайте Еврокомиссии.