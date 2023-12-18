Латвия собирается выдворить из страны более тысячи россиян

Фото: iStock/ngus Kruklitis
Правительство Латвии планирует выдворить из страны более тысячи россиян, которые до 30 ноября не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали документы на получение вида на жительство. Об этом в эфире TV3 сообщила глава Управления по делам гражданства и миграции государства Майра Розе.
По её словам, многие россияне пытаются выполнить указанные условия в настоящее время, но власти убеждены, что им лучше покинуть страну. В частности, речь идёт о людях, которые не имеют семью, не работают в Латвии, а значит не имеют оснований для того, чтобы оставаться в стране.
Розе отметила, что в общей сложности порядка 2,5 тысяч жителей Латвии либо «ничего не сделали», либо не справились с экзаменом на знание языка. Управление по делам гражданства и миграции также собиралось проверить, не вернулись ли некоторые из них в Россию через другие страны Европы.
Также политик добавила, что 15,5 тысяч граждан России подали заявление на получение постоянного вида на жительство, а три тысячи – на временного.
Читайте также:
Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям
В Латвии приравняли запуск новогодних салютов к поддержке России
LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией
Розе отметила, что в общей сложности порядка 2,5 тысяч жителей Латвии либо «ничего не сделали», либо не справились с экзаменом на знание языка. Управление по делам гражданства и миграции также собиралось проверить, не вернулись ли некоторые из них в Россию через другие страны Европы.
Читайте также:
Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям
В Латвии приравняли запуск новогодних салютов к поддержке России
LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией
Анастасия Чинкова