Латвия собирается выдворить из страны более тысячи россиян

Правительство Латвии планирует выдворить из страны более тысячи россиян, которые до 30 ноября не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали документы на получение вида на жительство. Об этом в эфире TV3 сообщила глава Управления по делам гражданства и миграции государства Майра Розе.