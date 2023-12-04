Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям

Фото: сайт Кремля
Если власти Латвии продолжат по-свински обращаться к русскоязычному населению, которое живет там, то скоро они могут столкнутся с ответным отношением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, счастье не придет в страну, которой проводится подобная политика. Он подчеркнул, что в Латвии проживает огромное число русскоговорящего населения.
Он также напомнил, что русофобия в странах прибалтики была еще до специальной военной операции. По его словам, на данный момент этой русофобией воспользовались для того, чтобы решить внутриполитические задачи.
Читайте также:
Путин призвал поддержать гражданских жён погибших на СВО бойцов
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Путин заявил о русофобии на Западе
«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», - уверен Путин.
Читайте также:
Путин призвал поддержать гражданских жён погибших на СВО бойцов
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Путин заявил о русофобии на Западе
Элина Позднякова