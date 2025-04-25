Лавров: французские депутаты хотят посетить Россию на День Победы

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По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россию хотят посетить французские депутаты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова главного дипломата страны приводятся на сайте министерства.
«…Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее», — сказал Лавров.Кроме того, желание приехать в Россию на День Победы изъявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. СССР одержал Победу над немецко-фашистскими захватчиками 8 мая (9 мая 1945 года по московскому времени). Нацисты безоговорочно капитулировали перед Красной Армией.
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Никита Кротов