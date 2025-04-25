Историко-художественный музей стал площадкой «Диктанта Победы» в Раменском

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
В Раменском в этом году организовали более 30 площадок для проведения Международной акции «Диктант Победы». Центральной стал Раменский историко-художественный музей, сообщили в пресс-службе муниципального округа.
Глава муниципалитета Эдуард Малышев присоединился к акции в музее. Перед написанием диктанта сотрудники музея провели обзорную экскурсию «На страже границ Отечества» и представили выставку, посвященную СВО.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.
К акции присоединились ветераны спецоперации и члены их семей. Одна из них – супруга бойца Алина. Глава округа подарил ей цветы.
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Фото: пресс-служба Раменского м. о.
К акции присоединились ветераны спецоперации и члены их семей. Одна из них – супруга бойца Алина. Глава округа подарил ей цветы.
«Наши бойцы продолжают дело предков в борьбе с нацизмом. Важно помнить и чтить их героизм. Ведь именно благодаря им мы можем жить в свободной стране. Участие в таком мероприятии – это не только дань уважения, но и возможность передать нашим детям и внукам знания о том, какой ценой была завоевана победа», – подчеркнул Малышев.Раменский муниципальный округ принял участие патриотической акции уже в седьмой раз.
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Лора Луганская