Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.