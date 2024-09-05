Лавров назвал приостановку РФ соцвыплат в Абхазии выполнением договоренностей

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Приостановка Россией социальных выплат в Абхазии — это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей и соблюдение «баланса обязательств». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. По его словам, абхазская сторона «прекрасно это понимает».
«Я бы не называл это обострением. Вот возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили: это выполнение достигнутых договоренностей. Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», — пояснил российский министр иностранных дел.Лавров также напомнил, что приглашал в Россию главу МИД Абхазии, когда того назначили на должность. Он отметил, что встреча министров двух стран состоится уже «в ближайшие дни, недели».
Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии, и добавил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.
«С первого сентября было приостановлено финансирование по некоторым выплатам. Они касаются врачей, учителей, силовых структур и прочего», — пояснил он.Читайте также:
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