Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел в документе, который ранее был согласован Киевом и Лондоном, юридически обязывающих положений. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Лавров счел достаточно комичным «обязательство Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов». Министр подчеркнул, что во время недавних обсуждений по вопросу приема Украины в Европейских союз или Североатлантический альянс — не все государства были за. По этой причине Украина будет заключать отдельные договоры с Западом.
Напомним, Великобритания и Украина 12 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.
После чего советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией.
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Екатерина Коршунова