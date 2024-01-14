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Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Дерипаска: разрешения конфликта на Украине можно не ждать раньше мая 2025 года
14 января 2024, 15:19
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале, что возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года.

По мнению Дерипаски, серьезный диалог по Украине на ВЭФ скорее всего не произойдет. На мероприятии, которое состоится в Давосе 15-19 января, не будет российской делегации, однако приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.

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Командир украинского танка сбежал из него во время боя под Донецком
14 января 2024, 14:24

Фото: istockphoto/dr_evil

Во время боёв за Новомихайловку неподалёку от Донецка произошёл любопытный эпизод, характеризующий моральное состояние солдат ВСУ, в том числе командного состава. Командир танка во время боя выскочил из него и убежал в лесополосу, оставив экипаж умирать.
Украинский танк попал в засаду, организованную российским расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) на грунтовой дороге. Наши бойцы хорошо пристреляли данный участок и держали его под контролем, передает «Российская газета». Дальнейшие события удалось заснять с разведывательного дрона. С первого выстрела ракетчики угодили в борт машине неприятеля. Танк задымил и начал разворачиваться, а его командир неожиданно выскочил из люка и побежал в сторону лесополосы.

Украинский танк развернулся и попытался покинуть поле боя, но этого ему сделать не удалось. Сдетонировал боекомплект, после чего от гусеничной машины осталось чёрное пятно на снегу и разлетевшиеся во все стороны дымящиеся обломки. Командир танка ВСУ уцелел, отлежавшись в лесопосадках, чего не скажешь о его экипаже, который он сам и привёл в засаду.

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МО РФ: Российские артиллеристы уничтожили немецкую гаубицу Panzerhaubitze
14 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Артиллеристы Вооружённых сил РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze. Это произошло в ходе боевых столкновений на Донецком направлении.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, на этом участке подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки противника в окрестностях населённых пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР). Огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники ВСУ были нанесены в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР.

По данным Минобороны РФ, помимо гаубицы Panzerhaubitze, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены также две американские артиллерийские системы М777, САУ Krab польского производства, установка AS-90 производства Великобритании, чешская пушка Dana, полевое орудие М-119 производства США и три гаубицы Д-30.

Умелые действия российских артиллеристов и ракетчиков постепенно опустошают «интернациональный» артиллерийский парк ВСУ.

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#вс рф
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Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево
14 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение складу авиационных боеприпасов на аэродроме ВСУ Долгинцево в Днепропетровской области. Удары наносились с помощью ракет и дальнобойной артиллерии.
Кроме того, на брифинге в министерстве обороны РФ сотрудники пресс-службы ведомства сообщили о поражении российскими ракетчиками и артиллеристами 98 артиллерийских подразделений ВСУ на их позициях, а также об ударах по скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах на разных участках линии боевого соприкосновения.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 23 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области. Также удалось перехватить и уничтожить 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Майор ВСУ Гетьман: ВС РФ знают координаты всех военных объектов на Украине
14 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto/byelaman

Российским военным отлично известны координаты всех военных и инфраструктурных объектов на Украине. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
В эфире YouTube-канала Espresso майор запаса ВСУ отметил, что месторасположение объектов, например, военного производства известно в Генштабе ВС РФ не только потому, что все они обозначены на старых советских картах, оставшихся в распоряжении России, но и потому, что сведения о них можно получать напрямую, из открытых источников.

«Можно найти даже точные координаты, названия, и сведения о том, что именно производится на том или ином предприятии», — сказал Гетьман.

Отставной военный заявил, что киевские власти в своих попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили данные о военных объектах. Это является не просто ошибкой, а настоящим преступлением, заключил эксперт.

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ВСУ атаковали БПЛА поселок Теткино в Курской области, пострадал человек
14 января 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что украинские войска атаковали беспилотниками поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам губернатора, в результате атаки пострадал человек. У него зафиксировано осколочное ранение средней степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Старовойт отметил, что в нескольких домах в Теткино выбиты окна, их собственникам помогут в ремонте.

Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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СМИ раскрыли, как удар «Кинжалами» повлияет на ВСУ
MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов у ВСУ
14 января 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск. Об этом сообщает Military Watch.
Сообщается, что авиаудары ВС РФ с применением «Кинжалов» усилились из-за увеличения их производства. Автор материала отмечает, что Запад, оказывающий поддержку киевскому режиму, испытывает трудности с поставками снарядов, по причине того, что их производят ​не в ​большом количестве.

Напомним, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

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#удар
#украина
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Спикер ВСУ Игнат: Украине очень сложно будет содержать истребители F-16
14 января 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов.
В интервью телеканалу «Рада» он сказал, что в перспективе военная авиация ВСУ должна перейти на западную технику, отметив, что это относится не только к самолётам, но и к вертолётам. Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

Спикер ВСУ добавил, что, если к имеющимся четырём типам советских самолётов, имеющимся в распоряжении Воздушных сил Украины, добавится ещё F-16, это неминуемо приведёт к возникновению дополнительных сложностей, вызванных необходимостью содержать и обслуживать разные типы самолётов.

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Боец из Бурятии Калашников один выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ
14 января 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заместитель командира взвода Герой России Иван Калашников прославился в августе, когда он и четыре бойца его подразделения победили в неравном бою с 12-ю штурмовиками ВСУ. Тогда украинцы предприняли атаку на село Урожайное близ Донецка.
Видеокадры интервью с Калашниковым опубликовало министерство обороны РФ. Замкомвзвода 37-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал, что солдаты украинской штурмовой бригады при поддержке артиллерии ворвались на российский опорный пункт, который обороняли всего пятеро российских бойцов вместе с командиром. Наблюдать за передвижениями противника они не могли из-за плотного артиллерийского огня. К тому же, двое военнослужащих были ранены.

Тогда Калашников один пошёл на окоп, занятый штурмовиками ВСУ. Двое оставшихся в строю солдат прикрывали фланги. Украинцев закидали гранатами и поливали автоматным огнём, чтобы не дать им голову поднять из окопа. В итоге штурмовики не выдержали и отступили. За свой подвиг Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России и звание младшего лейтенанта. Остальные бойцы его отделения награждены орденом Мужества.

Калашников на СВО был мобилизован, ранее работал водителем. Он рассказал, что все бойцы, участвовавшие в том бою, были из Бурятии. Никто не дрогнул, не побежал и не спрятался. В заключение интервью герой пожелал всем семьям дождаться своих близких, участвующих в СВО, живыми и с победой.

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Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
14 января 2024, 11:17

Фото: iStock/Diy1

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.
Трамп-младший отметил, что Запад создает на Украине «класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще». По его словам, в это же время множество молодых людей отправляются на фронт, как пушечное мясо.

Он подчеркнул, что если Вашингтон сократит финансирование Киеву, тогда у украинского лидера не останется никаких шансов. Трамп добавил, что все заявления об успехах украинской армии являются абсолютной ложью.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать.

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