Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Фото: iStock/ffikretow
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем телеграм-канале, что возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года.
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.
Читайте также:
Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с Россией
Журналист Подоляка: из-за удара ВС РФ послу США пришлось спасаться в бункере
Екатерина Коршунова