Лавров поздравил коллег с праздником и отметил их роль в достижении целей СВО

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в достижение целей спецоперации. Его поздравление доступно на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр, в частности, подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезными угрозами безопасности, борьба с которыми стала приоритетом для дипломатов. При этом, по словам Лаврова, именно российский МИД сыграл ключевую роль в провале попыток Запада устроить изоляцию нашей страны.
Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в этой стране пытались вербовать западные спецслужбы, однако те «реагировали на это соответственно».
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«Задача отечественных дипломатов осложняется недобросовестной работой со стороны оппонентов, однако это не становится серьезной помехой для их работы», — отметил Сергей Лавров, отметив, что лучших представителей российского дипкорпуса в принципе отличают психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела.
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Артем Путинцев