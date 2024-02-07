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Спецслужбы Запада пытались вербовать российских дипломатов

Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников посольства России в Польше
07 февраля 2024, 05:54
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что некоторые дипломаты получали предложения о сотрудничестве с западными спецслужбами, но они реагировали на это соответственно.
Посол отметил, что высококвалифицированные сотрудники продолжают работать в консульском отделе посольства и генконсульствах в разных городах Польши. Он подчеркнул, что они перегруппировались и готовы выполнять свои задачи в новых условиях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки со стороны спецслужб западных стран.


Она упомянула, что сотрудники российских дипломатических миссий получали пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операции России на Украине.

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Республиканские законодатели высказались об интервью Карлсона с Путиным
Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным
07 февраля 2024, 06:18

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Несколько республиканских законодателей США выразили поддержку американскому журналисту Такеру Карлсону после его заявления о намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
«Это и есть настоящая журналистика», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X, комментируя видеообращение Карлсона.
Член палаты представителей Мэтт Гаетц также назвал решение Карлсона «настоящим журнализмом» в своих постах в социальных сетях.

Видеообращение Такера Карлсона, в котором он объявил о предстоящем интервью с Путиным на фоне кремлевских башен, за шесть часов собрало более 37,5 миллиона просмотров. За тот же период количество подписчиков Карлсона в социальной сети X выросло на более чем 90 тысяч.

Во вторник журналист опубликовал видеообращение, в котором объявил о намерении взять интервью у Путина из-за того, что, по его словам, американцы плохо осведомлены о событиях в России и на Украине. Он также утверждал, что Белый дом дважды пытался помешать его интервью, но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это утверждение Карлсона.

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#журналистика
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Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук
07 февраля 2024, 05:31

Фото: istock / Diy13

В московском СИЗО-6 сокамерницами «Королевы марафонов» Елены Блиновской оказались ученые, передает ТАСС.
«Елена Блиновская находится в обычной четырехместной камере, где ее соседями являются доктор наук и кандидат наук», — сказал источник.
Он также добавил, что все они впервые оказались в местах лишения свободы. Кроме того, он пояснил, что часто соседей подбирают так, чтобы избежать возможных конфликтов между сокамерниками.

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#фрг
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Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»
07 февраля 2024, 05:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Первая дизельная субмарина проекта 636.3 прибыла на Камчатку. Эта подводная лодка, известная как «черная дыра» из-за своей невероятной бесшумности и незаметности для вражеских сил над и под водой.
Минобороны сообщило, что после проведения учений на Камчатке появится еще больше таких «черных дыр», которые будут усиливать оборону региона.

«В настоящее время они изучают акваторию... Возможно, в будущем они будут базироваться там постоянно,» — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».
Подводные лодки будут использоваться для укрепления обороны Камчатки, причем первая «черная дыра» уже прибыла туда, как сообщили источники в Минобороны.

Основной задачей этих субмарин будет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, добавил Болтенков. Теперь вопрос заключается в том, как они проявят себя в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.

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Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву
07 февраля 2024, 04:56

iStock/microgen

Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает американскому журналисту Такеру Карлсону, находящемуся в Москве для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он высказал свою позицию на странице в социальной сети Х.
«Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона) аресту», — написал Макс.
Он также предупредил Карлсона о возможных последствиях, ссылаясь на случай основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, который столкнулся с серьезными обвинениями.

В настоящее время Карлсон находится в Москве и готовится взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей социальной сети. Он предостерег Карлсона о возможных опасностях, связанных с его визитом в российскую столицу, имея в виду сложную ситуацию с Ассанжем, который подвергается угрозе тюремного заключения в США.

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#маск
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Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару
07 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/jeffdalt

В одной из деревень провинции Чонбури, Таиланд, местный житель застал мужчину и женщину, которые занимались сексом у его дома. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел поздно вечером, когда 48-летний мужчина мыл посуду. Он услышал, как рядом с его домом остановился автомобиль, и подумал, что к нему на участок забрались пьяные люди. Выходя на улицу, он включил фонарик на своем смартфоне и увидел в салоне машины пару, занимающуюся сексом.

Мужчина в автомобиле заметил, что его снимают, и разгневался. Он ударил по стеклу в знак недовольства, а затем резко поехал назад, едва не наехав на владельца участка. Тот успел вовремя увернуться и остался невредимым.

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Российский актер умер в возрасте 27 лет
Актер театра и кино Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, причины не называются
07 февраля 2024, 02:19

Фото: istock / tomertu

На сайте «Электротеатра Станиславский» сообщается о скоропостижной кончине российского актера Кирилла Турутина, который ушел из жизни на 28-м году. В сообщении театра, опубликованном 18 января, говорится о трагической утрате очень молодого и талантливого артиста.
Кирилл Турутин присоединился к коллективу театра в 2020 году и успел сыграть в нескольких спектаклях, включая «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Его актерские достижения также охватывают проекты в кино, среди которых «Вертинский», «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

Он успешно завершил актерский курс в Российском государственном институте сценических искусств и прошел обучение в Мастерской индивидуальной режиссуры.

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Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Небензя: у России есть доказательства применения Patriot против Ил-76
07 февраля 2024, 01:58

Фото: сайт Кремля

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прямо причастны к атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что у России имеются непреложные доказательства применения зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон прямо участвовал в этом инциденте», — отметил он.
Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих, помимо шести членов экипажа. Самолет был сбит украинскими военными.

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#солдат
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В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине
Турецкая Baykar обещала закончить строительство завода дронов под Киевом за год
07 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, планирует завершить строительство своего завода под Киевом в течение года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.

На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Байрактар пояснил, что на заводе будет трудиться около 500 человек. Он также отметил, что примерно через год компания перейдет к внутреннему оборудованию и организационной структуре завода.

«Завод в Украине будет крупным», — подчеркнул он.
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Экс-глава мирового биатлона заявил, что не получил от россиян ни рубля
Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал ни кроны, ни рубля от россиян
07 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/Wirestock

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) из Норвегии Андерс Бессеберг заявил в суде, что никогда не получал никаких взяток от российских граждан, сообщает NRK.
Процесс над ним начался 9 января. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, в том числе от российских чиновников. В ходе заседания во вторник свидетельские показания давал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Я хочу ясно подчеркнуть, что никогда не получал ни кроны, ни рубля, ни доллара ни от одного российского гражданина», — отметил Бессеберг.
Судебный процесс над Бессебергом будет продолжаться до 16 февраля. Он возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Ему предъявляются обвинения в получении взяток, включая часы на сумму около 195 тысяч норвежских крон (приблизительно 18 тысяч долларов), а также связанные с Россией охотничьи поездки и встречи с проститутками, которые, по утверждению обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.

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