Спецслужбы Запада пытались вербовать российских дипломатов

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что некоторые дипломаты получали предложения о сотрудничестве с западными спецслужбами, но они реагировали на это соответственно.
Посол отметил, что высококвалифицированные сотрудники продолжают работать в консульском отделе посольства и генконсульствах в разных городах Польши. Он подчеркнул, что они перегруппировались и готовы выполнять свои задачи в новых условиях.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки со стороны спецслужб западных стран.
Она упомянула, что сотрудники российских дипломатических миссий получали пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операции России на Украине.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки со стороны спецслужб западных стран.
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Артем Кузьмин