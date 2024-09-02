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События специальной военной операции позднее будут изучаться в школах на уроках истории как судьбоносные для страны и народа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В своём выступлении на торжественной линейке по случаю Дня знаний в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова он отметил, что Евгений Максимович внёс большой вклад в формирование внешней политики России, которая сейчас реализуется под руководством президента РФ Владимира Путина, в том числе и в ходе спецоперации на Украине.
По словам Лаврова, бойцы на СВО защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру.
Глава российского МИД выразил уверенность, что вскоре школьникам предстоит изучать события спецоперации как определяющие и судьбоносные для всей страны. В заключение Лавров пожелал ученикам успехов в их трудах на ниве образования, а России — победы.
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По словам Лаврова, бойцы на СВО защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру.
«Это тоже часть нашей истории», — подчеркнул министр.
Глава российского МИД выразил уверенность, что вскоре школьникам предстоит изучать события спецоперации как определяющие и судьбоносные для всей страны. В заключение Лавров пожелал ученикам успехов в их трудах на ниве образования, а России — победы.
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Александр Бойцов