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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии, посвящённой началу учебного года, в гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе, он поздравил ребят с Днём знаний и отметил, что сейчас страна переживает судьбоносный период.
«Поздравляю вас с тем, что вы опять вернулись в эти великолепные стены, к этим потрясающим преподавателям. Будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически и во всех других смыслах», — сказал Лавров.Он также отметил, какую важную роль в истории России сыграл Евгений Примаков.
«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих поколений и дипломатов, и учёных, и людей других профессий. Великий государственный деятель, который очень много сделал для того, чтобы Россия обрела ту самую свободу, самосознание, которые, как казалось в начале 90-х, были под угрозой. Евгений Максимович Примаков внёс очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина и реализуем, в том числе — в рамках специальной военной операции, где наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные», — заявил Лавров.Свою речь он закончил пожеланием успехов учеником и победы — России.
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