Лавров: Сразу после остановки боёв в Газе нужно садиться за стол переговоров

Фото: kremlin.ru
Сразу после остановки боёв в секторе Газа необходимо садиться за стол переговоров и решать вопрос по государству Палестине, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга.
По мнению министра, единственный способ, которым можно решить ближневосточный кризис - это создать суверенное Палестинское государство. При этом, чем дольше этот вопрос будет откладываться, тем больше вероятность ещё большего расшатывания обстановки в регионе.
При этом, глава министерства всё же признал, что решить вопрос о суверенитете Палестины будет весьма не просто.
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«Поэтому мы подтверждаем нашу позицию о необходимости не затягивая, сразу после того, как боевые действия будут остановлены и гуманитарные нужды жителей сектора Газа будут удовлетворяться, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства», - прокомментировал ситуацию Лавров.
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Евгения Парфентьева