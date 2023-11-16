Заложница ХАМАС родила в плену

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В ходе нападения на Израиль 7 октября женщина, похищенная радикальным палестинским движением ХАМАС, родила в плену.
Эту информацию сообщила супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара, в письме к супруге президента США Джилл Байден. Об этом сообщает The Times of Israel.
Она также подчеркнула, что в плену в секторе Газа находятся 32 ребенка, младше пяти недель, и призвала американского лидера выступить от их имени, требуя их немедленного освобождения.
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«Вы и я можем только представить, что переживает эта молодая мать, удерживаемая в плену вместе с новорожденным», — написала Сара Нетаньяху.
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Артем Кузьмин