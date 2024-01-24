Лавров сцепился с представителем Израиля прямо на Совбезе ООН

Фото: РИА Новости/Эдуард Песов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан обменялись взаимными претензиями прямо на заседании Совбеза ООН. Как пишет РИА Новости, причиной стал упрёк еврейского дипломата в поставках Ираном оружия для России, которое та якобы применяет в зоне спецоперации.
«Сегодня некоторые делегации сочли возможным <...> скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», — парировал глава российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Сергей Лавров осудил подход Запада к созданию палестинского государства и призвал не допустить повторения преступных действий в отношении палестинского народа. По его словам, ООН приняла решение о создании полноценного палестинского государства, которое не должно быть подобно тому, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».
Ранее в интервью каналу CBS Сергей Лавров подчеркнул, что слова Вашингтона о том, что РФ использовала иранские дроны на Украине, не имеют доказательств. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан также отмечал, что иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга, сообщило ранее Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
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Кроме того, Сергей Лавров осудил подход Запада к созданию палестинского государства и призвал не допустить повторения преступных действий в отношении палестинского народа. По его словам, ООН приняла решение о создании полноценного палестинского государства, которое не должно быть подобно тому, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».
Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга, сообщило ранее Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
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Артем Путинцев