Минобороны подтвердили подписание большого межгосударственного договора с Ираном

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Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга. Об этом информирует Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.
В ходе разговора глава российского оборонного ведомства обратил внимание, что Тегеран и Москва наращивают усилия в построении многополярного мира. Кроме того, стороны выразили приверженность основополагающим принципам отношений Ирана и России, обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак