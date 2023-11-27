Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет агрессивных и завоевательских планов на Европу. Об этом пишет РИА Новости.
«Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — заявил российский министр,Так он ответил на заявления министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, то после победы Россия пойдет на государства Европы.
Ранее Лавров заявил, что на сегодняшний день России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак