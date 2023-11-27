«В тупике»: Американский дипломат попытался рассказать Западу о ситуации на Украине

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В нынешней ситуации Западу необходимо сменить стратегию в отношении Украины и сфокусироваться на гарантиях безопасности для Киева, с таким заявлением выступил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в своей статье для издания Politico.
«Нынешний тупик должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», - прокомментировал ситуацию Даалдер.По его словам, процесс вступления Киева в Североатлантический альянс может растянуться на долгие годы. Однако, Украина нуждается в двусторонних гарантиях безопасности уже сейчас, именно поэтому её западными союзникам стоит сфокусироваться именно на этом моменте.
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