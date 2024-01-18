Лавров заявил, что Запад подталкивает Зеленского к выборам ради своих интересов

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, подталкивая президента Украины Владимира Зеленского к организации выборов, хотят вернуть его в русло своих интересов. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции.
Министр отметил, что РФ не сильно озабочена спорами, которые происходят в контексте дискуссии политической жизни Украины. Лавров подчеркнул, что ранее Зеленский публично говорил о том, что в стране не будут проводиться выборы, «потому что идет война».
При этом, по мнению министра, такие слова полностью демонстрируют желание украинского лидера максимально держаться за власть.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены.
Читайте также:
Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
При этом, по мнению министра, такие слова полностью демонстрируют желание украинского лидера максимально держаться за власть.
Читайте также:
Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов
Песков прокомментировал ситуацию с выборами на Украине
Екатерина Коршунова