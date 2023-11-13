LCI: Франция не намерена больше передавать Киеву оружие из своих арсеналов

Париж хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.