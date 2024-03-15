Le Monde: Во Франции приняли свой закон об иноагентах

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Комитет Национального собрания Франции (так называется нижняя палата французского парламента) одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, пишет издание Le Monde, Согласно документу, во Франции появится собственный реестр иностранных агентов.
В частности, законопроект налагает обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», регистрироваться в специально созданном реестре и предоставлять отчетность. За нарушение этих правил предлагается установить уголовную ответственность.
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