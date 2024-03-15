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Le Monde: Во Франции приняли свой закон об иноагентах

15 марта 2024, 01:28
Фото: iStock/Olivier_DJIANN

Фото: iStock/Olivier_DJIANN

Комитет Национального собрания Франции (так называется нижняя палата французского парламента) одобрил законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, пишет издание Le Monde, Согласно документу, во Франции появится собственный реестр иностранных агентов.

Некоторые положения документа, как сообщает РБК, дублируют по своей сути российское законодательство об иностранных агентах, а также аналогичные акты США и Великобритании.

В частности, законопроект налагает обязанность для иностранцев, занимающихся «лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств», регистрироваться в специально созданном реестре и предоставлять отчетность. За нарушение этих правил предлагается установить уголовную ответственность.

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#иностранный агент
#законопроект
#франция
#парламент
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Посол Антонов: дипмиссия России в США готовится к провокациям во время выборов
15 марта 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Российское посольство в США получает много угроз, готовятся провокации во время выборов президента. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала в программе «Большая игра».
Диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. Имеются сведения, что будет предпринята попытка проникнуть на территорию посольства с целью осложнить выборы.

При этом Вашингтон отрицает наличие планов вмешаться в президентские выборы в России и считает подобные заявления «категорически неверными». Представитель администрации Джо Байдена заявил, что обвинения российской стороны в возможном вмешательстве являются «не более чем пропагандой».

В России 15 марта начались выборы президента, которые впервые пройдут три дня — вплоть до воскресенья, 17 марта. Почти три сотни избирательных участков открываются за границей — в 144 странах. Это меньше, чем шесть лет назад, тогда был 401 участок в 145 странах. Сокращение мест для досрочного голосования за рубежом в ЦИК связывали с недружественными действиями, которые предпринимаются в отношении диппредставительств России.

В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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#посол
#россия
#сша
#выборы
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В России официально начались выборы президента
ТАСС: Избирательные участки для выборов главы РФ открылись на Камчатке и Чукотке
14 марта 2024, 23:16

Фото: iStock/Tanaonte

Голосование по выборам президента Российской Федерации официально стартовало — первые избирательные участки уже открылись на Камчатке и Чукотке, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию региональных избиркомов.
Губернатор Камчатского края, в котором уже наступило 15 марта, Владимир Солодов проголосовал на выборах первым из глав российских регионов, отдав свой голос в электронном формате.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) уже заработала видеостена с трансляциями с различных избирательных участков по всей России. На церемонии её запуска присутствовали глава ЦИК Элла Памфилова и её заместитель Николай Булаев, а также замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.



Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Ранее ВЦИОМ провел телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, по результатам которого стало ясно, что процедуру голосования не пропустят 80% респондентов. Из этого количества 70% озвучили свое точное намерение посетить избирательные участки, а 10% сообщили, что «скорее всего» пойдут голосовать.

Накануне президент России выступил с видеообращением к гражданам страны. В нем Владимир Путин заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать., поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».

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#россия
#голосование
#избиратели
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Пентагон рассказал об «уникальном» пакете помощи Украине
Пентагон: пакет военной помощи Украине на $ 300 млн — это единичный случай
14 марта 2024, 22:38

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Последний пакет военной помощи Украине со стороны США на 300 миллионов долларов был единичным случаем и такая поддержка Киева носит уникальный характер. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, передает ТАСС.
О выделении пакета в 300 миллионов долларов стало известно 12 марта. В него войдут переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

Как объяснил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, «скромные объемы финансирования» стали доступны, так как правительство Соединенных Штатов смогло контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем предвиделось.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с призывами к миру на Украине Папа Римский «залез в сад», куда его не звали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#комплекс
#правительство
#боеприпасы
#поддержка
#помощь
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Россия на полчаса «оглушила» самолёт британского министра обороны
Times: самолёт главы МО Британии лишился навигации под Калининградом
14 марта 2024, 22:10

Фото: istock / frentusha

Россию заподозрили в поломке, которая связана с потерей спутникового сигнала на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. Данные приводит известная британская газета The Times.

«Россия, предположительно, заглушила спутниковый сигнал на самолете, на котором министр обороны Грант Шаппс летал из Польши обратно в Великобританию», — отмечает газета.
Как утверждает чиновник, пожелавший остаться анонимным, сигнал якобы пропал на полчаса — как раз во время того, как воздушное судно пролетало около Калининграда. Мобильные телефоны не могли подключиться к сети, и лайнер был вынужден искать альтернативные методы для определения своего местоположения.

Ранее сообщалось, что Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#телефоны
#судно
#данные
#министр
#калининград
#великобритания
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Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой
14 марта 2024, 21:31

Фото: istock / Derek Brumby

Белоруссия вводит запрет на ввоз некоторых товаров через участок границы с Литвой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Под запреты попали вода и некоторые алкогольные напитки, в частности вина, пиво, вермуты. Также ограничения коснулись шин и покрышек. Помимо этого, запрещенным оказалась одежда и изделия, которые ранее «были в употреблении».

В заявлении правительства Белоруссии отмечается, что эти меры были приняты в ответ на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два контрольно-пропускных пункта.

Ранее премьер Латвии Эрика Силиня заявила, что между Прибалтикой и Российской Федерацией будет создан железный занавес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#правительство
#белоруссия
#запрет
#ограничения
#меры
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Депутат Водолацкий назвал страны Прибалтики расходным материалом для Запада
14 марта 2024, 20:48

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о полной зависимости стран Прибалтики от Запада, который, в свою очередь, просто пользуется ими.
«Прибалтика просто полигон, а проживающие люди являются заложниками ситуации, которую определил Запад. Эти страны являются расходным материалом, не имеют своего суверенитета и полностью зависят от своих хозяев», — пояснил в беседе с NEWS.ru Водолацкий.

По его мнению, для НАТО Прибалтика является лишь плацдармом для проведения русофобской политики, в то время как прибалты мнят себя важными и стремятся показать свою верность Западу выступая против России.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что русофобия в Латвии достигла нового уровня, что проявляется в отношении к русским на государственном уровне.

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#страны
#ес
#нато
#запад
#россия
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Аналитик Разуваев раскрыл условие возобновления торговли с Западом
Аналитик Разуваев назвал таким условие разморозку активов РФ
14 марта 2024, 20:29

Фото: istockphoto.com/vchal

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что возобновление торговли России с Западом возможно при разморозке активов РФ.
«Уверен, что российская сторона потребует шагов навстречу. Прежде всего, это разморозка резервов не только Банка России, но и частные деньги. Также это ремонт «Северных потоков» за счет Запада. Плюс они должны сказать, что услышали Россию в плане безопасности, о чём заявлял Владимир Путин», — отметил в беседе с NEWS.ru Разуваев.

Он высказал мнение о том, что диалог нашей страны с Западом возможен при избрании США президентом Дональда Трампа.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила о том, что скифское золото должно вернуться в Крым.

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#деньги
#россия
#европа
#торговля
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Политолог Марков усомнился в свержении Зеленского со стороны ВСУ
14 марта 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Политолог Сергей Марков заявил, что ВСУ вряд ли удастся совершить госпереворот и свергнуть нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на недовольство им украинской армии.
«Американцам сейчас государственный переворот на Украине невыгоден. Зеленский является марионеткой и ставленником США. Вашингтон попытается как можно дольше его продержать в кресле, так как США выгодно проворачивать свои планы, пока на месте украинского лидера — ничего не смыслящий в политике человек, которому плевать на национальные интересы страны», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что поведение западных партнёров Киева «невозможно понять». По его словам, вместо оказания помощи украинской армии на Западе продолжают заниматься бесконечными внутриполитическими разборками. Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.

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#запад
#украина
#политика
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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас
14 марта 2024, 18:50

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Депутаты Европарламента потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста парламентской резолюции.
«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — сообщается в резолюции парламентариев.
По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные ценности и тем самым нарушила нормы международного права.

Речь идет про 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Нацбанка республики, которые Россия до сих пор не вернула.

Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что скифское золото должно вернуться в Крым. По мнению спикера, сейчас в Амстердаме находится более 2 тысяч музейных экспонатов на сумму более $1 млн. ​

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#золото
#румыния
#россия
#евросоюз
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