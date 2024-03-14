Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине

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Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине, заявил ее лидер Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.
«Мы никогда не начнем наступление, мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — сказал французский президент.
По поводу конфликта на Украине он также заявил, что капитуляция Киева не принесет устойчивого мира.Он также выразил мнение, что отказ от поддержки Украины также не является путем к миру, а «выбором в пользу поражения». По мнению Макрона, мир возможен только в случае переговоров с последующим возвращением к международно признанным границам страны и к ее суверенитету. И для достижения мира «нельзя быть слабым», считает президент, а следует последовательно идти к поставленной цели — недопущению победы России.
«Если Россия будет продолжать эскалацию, если ситуация будет ухудшаться, мы должны и будем готовы принять необходимые решения для того, чтобы Россия никогда не победила», — заключил Макрон.
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