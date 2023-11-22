«Молятся о быстрой смерти»: В ООН рассказали о ситуации в секторе Газа

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Ситуация в секторе Газа достигла невиданного ранее уровня жестокости, об этом сообщила заместитель генсека ООН по вопросам структуры «ООН-женщины» Сима Бахус на заседании Совбеза организации.
«Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире... если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она не находилась, были такие молитвы», - прокомментировала ситуацию Бахус.
По её словам, уровень жестокости, который царит сейчас в анклаве, никогда ранее не видело человечество. Ежечасно в Газе умирают по две матери, а ежедневно почти по 200 женщин рожают без воды, анестезии и других необходимых условий. Кесарево сечение также приходится проводить практически в полевых условиях.
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Евгения Парфентьева