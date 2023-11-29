Лидер Демпартии Армении Саркисян: «Азербайджан под очень серьёзным ударом»

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Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что в настоящий момент Азербайджан находится под серьёзным ударом, под который его подставил Израиль.
По его словам, Азербайджан и Израиль сотрудничали друг с другом, преследуя свои цели. Так, Израилю нужны были аэродромы на территории Азербайджана для того, чтобы иметь давление на Иран, а Азербайджан, в свою очередь, рассчитывал получить от Израиля современное оружие.
По словам эксперта, на фоне конфликта между Израилем и Палестиной Иран и Турция оказались, вроде как, по одну стороны баррикад, из-за чего Азербайджан как бы выпал. Это также может создать для страны определённые трудности.
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«Они попытались друг друга использовать, но в первую очередь Израиль использовал Азербайджан, и сейчас последний под очень серьёзным ударом — и с военной точки зрения, и с политической. Иран сейчас расположил на границе с Азербайджаном мощные силы, в том числе у Нахичевани. И Россия встревожена тем, что Азербайджан больше всего уповал на Израиль и Турцию», — отметил в беседе с Pravda.Ru Саркисян.
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Мелисса Тимофеева