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США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия

Times: США тратят десятки миллионов долларов на борьбу с хуситами в Красном море
21 декабря 2023, 23:34
Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

За последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. The Times со ссылкой на Пентагон сообщает о значительном усилении огневой мощи.
Источники утверждают, что Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

Также отмечается, что за последние две недели США потратили миллионы долларов на предотвращение попыток хуситов подстрекать других участников Ближнего Востока к вмешательству и на предотвращение распространения кризиса в регионе до полномасштабной войны.


Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

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У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за ошибок в данных
21 декабря 2023, 23:17

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК о новых случаях изъятия загранпаспортов у россиян на границе из-за ошибок в данных.
Согласно опубликованной информации, с начала декабря вступил в силу закон о перечне причин недействительности паспортов. По словам Ломидзе, зафиксированы два случая изъятия заграничных паспортов.

«В первом случае причиной стала опечатка в имени, а во втором — пропущенная буква в названии города», — пояснила Ломидзе.
Она отметила, что АТОР тщательно следит за развитием ситуации, поскольку подобные случаи ранее не были зафиксированы.

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Белый дом: Израиль готов снизить интенсивность боёв в секторе Газа
21 декабря 2023, 22:39

Фото: iStock/e-crow

Израиль согласился, что снизить интенсивность боёв в секторе Газа необходимо, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций», — прокомментировал ситуацию Кирби.

Представитель Белого дома объяснил, что американская и израильская сторона обсуждали снижение интенсивности боевых действий на территории Газы, и Израиль согласился с необходимостью этого шага. При этом, как отметил Кирби, Штаты точно не знают, когда Израиль примет решение перейти к следующей фазе и не намерены навязывать союзнику определённые сроки.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#война
#белый дом
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«Моральный шантаж»: Тактика Зеленского в США разрушила надежду на помощь Запада
NBC: Тактика Зеленского, которую он использовал в США, нанесла удар по нему
21 декабря 2023, 22:23

Фото: Сайт Кремля

Тактика, которую президент Украины Владимир Зеленский использовал во время своего визита в Соединённые Штаты, ударила по нему самому, об этом пишет NBC.
Как пишет автор статьи, тактика «морального шантажа», которую попытался применить Зеленский по отношению к своим западным союзникам, не только не попала в цель, но и ударила по нему самому.

Во время своего выступления в американском конгрессе Зеленский призвал Запад «не предавать» Украину. Британский политолог Марк Галеотти считает, что подобный манипулятивный ход не только не принёс нужного эффекта, то и выглядел для Запада, как удар со стороны украинского лидера.

«Он не только был разочарован итогами своей поездки, но и дома он выглядел слабее», - заключил Галеотти.

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#запад
#удар
#владимир зеленский
#сша
#украина
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NYT: США начали срочные переговоры об использовании активов России для Украины
21 декабря 2023, 21:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Об этом сообщает New York Times.
Сообщается, что Белый дом под скрытыми сигналами демонстрирует свою поддержку использования замороженных средств РФ, объем которых составляет более трехсот миллиардов долларов. Однако до сих пор остается нерешенным вопрос о том, получится ли у Киева тратить передаваемые ему российские денежные средства на военные расходы или цели их использования будут ограничены только тратами на восстановление и поддержку экономики государства.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».

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#сша
#россия
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#расходы
#министр
#минфин
#ес
#активы
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На Западе пришли в ужас от мощного оружия России
Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу Западу
21 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьев заявил, что российский флот может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников. Об этом сообщает The Conversation.
По информации Муравьева, с прошлого года по октябрь текущего года в состав флота было введено 8 новых боевых кораблей, а также вспомогательные суда, атомные и обычные подлодки. Эксперт подчеркнул, что наша страна продолжает укреплять свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Муравьев заключил, что в случае войны российский Тихоокеанский флот может стать серьезным вызовом для австралийского и союзных флотов.

Ранее обозреватель Лукас Лейрос заявил, что отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, так как британские корабли, которые передадут украинцам, будут рассматриваться Россией как приоритетная мишень.

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#сша
#эксперт
#море
#флот
#чёрное море
#операции
#россия
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ЦАХАЛ заявил о захвате контроля над Эш-Шуджаией в Газе, считавшейся оплотом ХАМАС
21 декабря 2023, 20:10

Фото: iStock/e-crow

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
Сообщается, что подразделения Израиля останутся в этом районе для проведения точечных операций. В пресс-службе подчеркнули, что в Эш-Шуджаии военнослужащие «провели обыски в домах активистов ХАМАС и обнаружили материалы разведывательного характера».

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило об убийстве 25 израильских солдат и поражении 41 единицы военной техники Израиля в секторе Газа за последние трое суток.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#министр
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«Сдаться или умереть»: Нетаньяху предложил выбрать судьбу боевикам ХАМАС
Нетаньяху: Боевики ХАМАС могут сдаться или умереть
21 декабря 2023, 19:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Боевики палестинского движения ХАМАС могут либо сдаться, либо умереть, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём обращении к народу.
«Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля», — прокомментировал ситуацию Нетаньяху.

Израильский премьер также отметил, что не собирается прекращать боевые действия, пока не выполнит все поставленные задачи, к которым относится полная ликвидация палестинского движения ХАМАС, а также освобождение всех заложников.

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#хамас
#израиль
#палестина
#заложники
#война
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«Разорительно»: Французский политик заявил, что Парижу пора выходить из ЕС
Филиппо: Членство в ЕС и помощь Украине разоряют Францию
21 декабря 2023, 19:10

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Финансовая поддержка Украины и членство в Европейском союзе разоряют Францию, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС — это война. Это разорение», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик заявил, что Франции необходимо выходить из состава Европейского союза как можно скорее. Он также призвал к завершению российско-украинского конфликта.

Ранее Филиппо заявил, что развязное и хамское поведение президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в американском конгрессе окончательно обрубило шансы Киева на получение дополнительной помощи от Запада.

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#франция
#евро
#война
#ес
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МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи со скандальным заявлением Прилепина
21 декабря 2023, 19:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Узбекистана пригласил российского посла Олега Мальгинова из-за высказывания российского писателя Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Согласно сообщению, ранее Прилепин заявил о необходимости присоединения к России территории, откуда прибывают мигранты, и привел в качестве примера Узбекистан. По его словам, это необходимо делать, чтобы учить их русскому языку.

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — считают в МИД Узбекистана.

При этом Мальгинов заверил, что высказывания Прилепина являются его личным мнением и никак не отражают официальную позицию России в отношении дружественного и независимого Узбекистана.

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#страны
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