США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия

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За последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. The Times со ссылкой на Пентагон сообщает о значительном усилении огневой мощи.
Источники утверждают, что Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.
Также отмечается, что за последние две недели США потратили миллионы долларов на предотвращение попыток хуситов подстрекать других участников Ближнего Востока к вмешательству и на предотвращение распространения кризиса в регионе до полномасштабной войны.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о запуске операции «Страж процветания», направленной на предотвращение атак хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.
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Также отмечается, что за последние две недели США потратили миллионы долларов на предотвращение попыток хуситов подстрекать других участников Ближнего Востока к вмешательству и на предотвращение распространения кризиса в регионе до полномасштабной войны.
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Артем Кузьмин